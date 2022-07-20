سجل بياناتك الآن على موقع اليوم السابع لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

يقدم موقع اليوم السابع لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع فور إعلانها من وزير التربية والتعليم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع والطلاب الذين تم حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذى تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة 2022.

فى إطار حرص مؤسسة اليوم السابع على تقديم خدمات متميزة لقراءة، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر "اليوم السابع" النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل.

ويوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.