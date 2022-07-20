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راقبوا السماء.. التربيع الأخير لذى الحجة يزين السماء اليوم فى مشهد بديع

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:31 م
راقبوا السماء.. التربيع الأخير لذى الحجة يزين السماء اليوم فى مشهد بديع قمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يصل القمر لحظة التربيع الأخير لشهر ذى الحجة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 عند الساعة (02:18 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مدارة حول الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه بعد ذلك سيشرق قمر التربيع الأخير  بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وهي فرصة مثالية للتصوير وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد ظهر الخميس حسب التوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء بنور الشمس ونصفه الأخر في الظل، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير .

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم  1444.


القمر

قمر التربيع الأخير

التربيع الأخير

قمر ذو الحجه

اليوم السابع بلس

قمر ذى الحجة



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