رئيس جامعة دمياط يستقبل الخبير البولندى كريستوف بلاشيك

دمياط - معتز الشربينى

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الخبير البولندي Krzystof Mateusz Placek والذي يعمل حاليًا على تركيب وتجهيز وتشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ Transmission Electron Microscope “TEM” ثلاثي الأبعاد والذي يعد الأحدث من نوعه بالجامعات المصرية بقوة تكبير تصل إلى مليون مرة.



حضر اللقاء الدكتور المتولى مصطفى سليم عميد كلية الزراعة والدكتور خالد عبد الفتاح أبو المعاطي مدرس بقسم الكيمياء بكلية الزراعة.



ويعد جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من أهم الأجهزة التي يتضمنها مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بكلية الزراعة (تحت الإنشاء).



ويعد الجهاز إضافة متميزة للأنشطة البحثية والعلمية بالجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الزراعة بكليات القطاع الطبي (التمريض والطب البشري) وكليات العلوم والفنون التطبيقية والهندسة والآثار.



ويخدم الجهاز العديد من الأنشطة البحثية في العديد من المجالات المختلفة، ومنها على سبيل المثال:



فحص وتشخيص الأنسجة الحيوانية والنباتية



فحص المواد النانومترية المخلقة المستخدمة في صناعات المغذيات النباتية والحيوانية والمبيدات ومعالجة المياه



فحص الأنسجة البشرية بمختلف أنواعها مثل أنسجة الكلى والكبد والرئة



الكشف عن الإصابات الفيروسية مثل فيروس كورونا بالإضافة إلى فحص وتشخيص الخلايا والأورام السرطانية وفحص مركبات العقاقير الطبية والمستحلبات



فحص الموصلات وأشباه الموصلات المتناهية في الصغر



فحص البوليمرات وتصوير المركبات ذات البناء الدقيق بالإضافة إلى تصوير التركيب الدقيق للمنسوجات والأقمشة الطبيعية



وبالإضافة إلى خدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يهدف تشغيل الجهاز في مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" إلى خدمة المجتمع الصناعي المحيط مثل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والمنطقة الحرة بدمياط وهيئة ميناء دمياط كما من المقرر أن يفتح المركز أبوابه لجميع المستفيدين من محافظة دمياط أو المحافظات المجاورة لإجراء أي فحص أو تشخيص ذات الصلة بالجهاز أو بالأجهزة الأخرى المقرر تركيبها في الفترة المقبلة.



ويتميز جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ بأنه يتيح الفرصة للمستفيد أو الباحث بفحص وتشخيص العينة أونلاين وذلك عن طريق إرسال العينة للمركز على أن يقوم أخصائي الجهاز في المركز بتثبيت العينة مكان الفحص والتنسيق مع الباحث في الفحص والتشخيص دون الحاجة إلى الحضور إلى المركز.



هذا ويعتبر إنشاء مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بكلية الزراعة إحدى استجابات الجامعة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء الجامعات في ديسمبر 2021 لدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة، وكذلك إتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات للمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

