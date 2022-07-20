اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:40 م
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رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "المجلات العلمية" و"الخدمات الإنتاجية"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:33 م
رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "المجلات العلمية" و"الخدمات الإنتاجية" جانب من الإجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها محمد المنسق العام للإشراف على المجلات العلمية، والدكتور حسن أحمد، والدكتورة نيرمين عاطف المشرفين على مركز الإنتاج، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس
الإدارة.
 
استهل الدكتور منصور اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية بالتهنئة بإتاحة مجلات الجامعة وموافقة قاعدة بيانات Euro pub على إدراج 26 مجلة من المجلات العلمية الصادرة في دليل بيانات Euro pub الدولي، والتهنئة بحصول مجلة الطب البيطري The journal veterinary medical research, ومجلة الطب البشري Egyptian journal of medical research ، على 7 نقاط وفقا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات بدلاً من ٦ نقاط، والتهنئة بحصول مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق، ومجلة الدراسات النفسية المعاصرة التي تصدرها كلية الآداب على ٧ نقاط وفقاً لتقييم المجلس الأعلى للجامعات بدلاً من 6.5 نقاط.
 
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إصدار مجلة التربية الرياضية باللغة الإنجليزية بعنوان International journal of studies and research in physical education and sports sciences المجلة الدولية للدراسات والبحوث في التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 
وخلال اجتماع مركز الخدمات الإنتاجية تم مناقشة عدة موضوعات منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري والعاملين بالمركز بما يتوافق مع تطوير العمل والتوسعات الجارية، كما تم عرض تقرير بما تم إنجازه بخصوص تشغيل مطعم دار الضيافة وردية مسائية.
 
كما تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بمركز الورش منها الانتهاء من تصنيع 150 مكتب للعاملين، والانتهاء من عمل مدرجات خاصة بالكليات، والأثاث الخاص بمستشفى الجامعة خلال أسبوع، مشيراً إلى أنه جاري العمل على تصميم وتنفيذ الملابس الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية.

ومن جانب أخر صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن مستشفى الأورام التابعة لمستشفيات الجامعة استقبلت منذ افتتاحها في العام الماضي ما يزيد عن 21 ألف حالة، وذلك في إطار دور الجامعة في تطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة بنى سويف بصفة خاصة، ومحافظات شمال الصعيد بصفة عامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى تستقبل الحالات من خلال العيادات الخارجية والقسم الداخلي لتلقى جلسات العلاج الدوائي طبقا لأحداث بروتوكولات العلاج المعتمدة دولياً، وتجهيز الجرعات المناسبة لكل مريض طبقا لحالته المرضية في بيئة معقمة بالكامل، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين بكلية الطب البشري.
 
وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه قد تم إجراء 630 جراحة عاجلة لمرضى الأورام بالأقسام الجراحية مع توفير الرعاية المركزة بعد العمليات بإشراف أساتذة طب الحالات الحرجة، وقسم التخدير والعناية المركزة، وعلاج الألم بمستشفيات جامعة بنى سويف.
 
ونوه الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن أقسام الجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، قد شاركوا بالجزء الأكبر في هذه العمليات بما يعادل 230 حالة بقسم الجراحة العامة، و200 حالة بقسم جراحة المخ والأعصاب، و200 حالة بقسم جراحة المسالك البولية.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفيات جامعة بنى سويف تواصل تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد ببدء الإنشاءات في مستشفى الأورام الجديد المقام بأرض جامعة بنى سويف بشرق النيل.

كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنفيذ برنامج " تنمية مهارات اللغات "بالتعاون بين مركز اللغات والترجمة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة وذلك لتعليم اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، تفعيلا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والوزارة حيث بلغ عدد المشاركين الذين التحقوا بالبرنامج 879 متدرب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 40 سنة، والذين تم تدريبهم من خلال البرنامج على تعلم اللغات المختلفة، علي أيدي نخبة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور شريف الجيار مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات منها، عقد الاختبار الأكاديمي رقم 116 الثلاثاء القادم الموافق 26 يوليو وذلك في إطار تعاون مركز اللغات والترجمة مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وقيام المركز بعمل عدد 15 ترجمة خلال شهر يوليو الجاري.

 


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