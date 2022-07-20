رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "المجلات العلمية" و"الخدمات الإنتاجية"

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى تستقبل الحالات من خلال العيادات الخارجية والقسم الداخلي لتلقى جلسات العلاج الدوائي طبقا لأحداث بروتوكولات العلاج المعتمدة دولياً، وتجهيز الجرعات المناسبة لكل مريض طبقا لحالته المرضية في بيئة معقمة بالكامل، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين بكلية الطب البشري.

وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه قد تم إجراء 630 جراحة عاجلة لمرضى الأورام بالأقسام الجراحية مع توفير الرعاية المركزة بعد العمليات بإشراف أساتذة طب الحالات الحرجة، وقسم التخدير والعناية المركزة، وعلاج الألم بمستشفيات جامعة بنى سويف.

ونوه الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن أقسام الجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، قد شاركوا بالجزء الأكبر في هذه العمليات بما يعادل 230 حالة بقسم الجراحة العامة، و200 حالة بقسم جراحة المخ والأعصاب، و200 حالة بقسم جراحة المسالك البولية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفيات جامعة بنى سويف تواصل تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد ببدء الإنشاءات في مستشفى الأورام الجديد المقام بأرض جامعة بنى سويف بشرق النيل.