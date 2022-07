رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "المجلات العلمية" و"الخدمات الإنتاجية"

استهل الدكتور منصور اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية بالتهنئة بإتاحة مجلات الجامعة وموافقة قاعدة بيانات Euro pub على إدراج 26 مجلة من المجلات العلمية الصادرة في دليل بيانات Euro pub الدولي، والتهنئة بحصول مجلة الطب البيطري The journal veterinary medical research, ومجلة الطب البشري Egyptian journal of medical research ، على 7 نقاط وفقا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات بدلاً من ٦ نقاط، والتهنئة بحصول مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق، ومجلة الدراسات النفسية المعاصرة التي تصدرها كلية الآداب على ٧ نقاط وفقاً لتقييم المجلس الأعلى للجامعات بدلاً من 6.5 نقاط.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إصدار مجلة التربية الرياضية باللغة الإنجليزية بعنوان International journal of studies and research in physical education and sports sciences المجلة الدولية للدراسات والبحوث في التربية البدنية وعلوم الرياضة.