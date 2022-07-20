رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "المجلات العلمية" و"الخدمات الإنتاجية"

ومن جانب أخر صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن مستشفى الأورام التابعة لمستشفيات الجامعة استقبلت منذ افتتاحها في العام الماضي ما يزيد عن 21 ألف حالة، وذلك في إطار دور الجامعة في تطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة بنى سويف بصفة خاصة، ومحافظات شمال الصعيد بصفة عامة.
كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنفيذ برنامج " تنمية مهارات اللغات "بالتعاون بين مركز اللغات والترجمة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة وذلك لتعليم اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، تفعيلا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والوزارة حيث بلغ عدد المشاركين الذين التحقوا بالبرنامج 879 متدرب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 40 سنة، والذين تم تدريبهم من خلال البرنامج على تعلم اللغات المختلفة، علي أيدي نخبة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور شريف الجيار مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
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