رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى بكلية الآداب

كتب محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والاسى وفاة الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بكلية الآداب، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة كلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور أحمد مرسي قيمة وقامة أكاديمية رفيعة، ورمز من رموز جامعة القاهرة والثقافة في مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

يذكر أن الدكتور أحمد مرسي له إسهامات متعددة في مجال المعرفة والفكر والثقافة، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وصدر له العديد من الكتب والمقالات العلمية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، وتدرج في المناصب الأكاديمية والثقافية حيث ترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعميدًا لكلية الآداب بجامعة بني سويف، وعميدًا للمعهد العالي للفنون الشعبية، كما عمل مستشارًا ثقافيًا بالسفارة المصرية ومديرًا للبعثة التعليمية بروما إيطاليا، ومستشارًا ثقافيًا بالسفارة المصرية ومديرًا للبعثة التعليمية ومدير المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريدباسبانيا، إلى جانب عضويته في لجان المجلس الأعلى للثقافة.