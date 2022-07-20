رئيس المركز الثقافى القبطى: بيت العائلة يستهدف رفع الوعى وبناء جسور المحبة

جاء ذلك في ندوة عُقدت تحت عنوان: "بيت العائلة المصرية"، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية المصاحبة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، أن هناك عملًا مستمرًا في مجالات تعليمية وثقافية وإعلامية وتنموية في سياق لجان بيت العائلة التي يشارك فيها مسلمون ومسيحيون، وذكر أن روح الود والتعاون تسود العمل في رحاب الجمهورية الجديدة التي تدشن المواطنة فكرًا وسلوكًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل، ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الكبرى.

وأشار الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية الذي أدار الندوة إلى أن بيت العائلة المصرية يمثل رأسمال اجتماعي للمجتمع المصري في نشر الوعي، وبناء السلام، وتعميق خبرة التعارف بين المسلمين والمسيحيين، وهناك إنجازات له، وتطلعات ملقاة على عاتقه، وأن أي انتقادات او مقترحات توجه إليه دليل على رهان المجتمع على هذه التجربة الثرية.

هذا، وقد أجري الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اتصالًا هاتفيًا استمع إليه الحضور أشاد فيه بالجهد المبذول، ودعا إلى بذل المزيد، وثمَّن التعاون الوثيق مع مكتبة الإسكندرية.