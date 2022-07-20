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رئيس الشيشان: العقوبات ضد روسيا لم تحقق شيئا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:52 م
رئيس الشيشان: العقوبات ضد روسيا لم تحقق شيئا رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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شبه رئيس الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تصرفات قادة بعض الدول الغربية بنباح الجراء الفارغ، مشيرا إلى أن هذه الدول فرضت عددا غير مسبوق من العقوبات ضد روسيا ولم تحقق شيئا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس الشيشان الروسية، إن التفكير قبل التنفيذ هو رفاهية لا تتوفر لدى بعض القادة الغربيين، ومن كان يظن أن كمية غير مسبوقة من العقوبات ضد روسيا لن تفعل شيئا على الإطلاق، فالشعب لم يتمرد، وأسعار البنزين لم ترتفع ورفوف المتاجر مليئة بالمواد الغذائية، وفقا لروسيا اليوم.

 

ولفت رئيس الشيشان الروسية، إلى أن أكثر شيء يشبه تصرفات بعض هؤلاء القادة هو نباح الجراء الصغيرة الفارغ، على الرغم من أنهم لا يستحقون مثل هذه المقارنة.


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