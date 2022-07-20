حياة كريمة.. قافلة طبية متخصصة تقدم خدماتها لأهالى الطرانة بمركز السادات

فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الطرانة مركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.



وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التى تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.



وأشار مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها القوافل الطبية المتخصصة لجامعة السادات، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 361 حالة، منها أطفال 101 حالة، وعظام 83 حالة، ورمد ٦٨حالة، وتحاليل 31 حالة، وباطنة 78 حالة.



جانب من القافلة



جانب من القافلة