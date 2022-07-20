اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:35 ص
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية غياضة الشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية غياضة الشرقية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف أن قرية غياضة الشرقية تشهد تنفيذ مشروع الصرف الصحي، والتي تم تنفيذها في إطار مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بالريف المصري .

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع" أن المشروع يشمل إنشاء محطة صرف صحي بطول 8.5كم ومحطة معالجة لمياه الصرف، لتخدم قرى غياضة وتوابعها، وذلك ضمن العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.


 


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