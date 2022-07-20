اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:18 م
أكرم القصاص
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حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى ثان الإسماعيلية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:07 م
حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى ثان الإسماعيلية حملة لإزالة التعديات
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  على كافة الوحدات المحلية بضرورة التصدِّي لأى تعديات على الشوارع والأرصفة، ومخالفة شروط الترخيص، أو إدارة أى نشاط بدون ترخيص؛ لتوفير الراحة والأمان لمواطنى الإسماعيلية، وإنفاذ القانون. 
 
وتنفيذا للتوجيهات شنت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة المرافق وقسم ثان الإسماعيلية.
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ حالة إزالة تعدِّي بالبناء على أرض الدولة، وتشميع وغلق ورشة حرفية، وفتح محل لاستلام بعض المنقولات الخاصة بالمستأجر وتسليم المحل لأصحابه، كما تم تحرير 10 محاضر لعدد خمس أكشاك بالمسطح الأخضر بحديقة الأندلس، والتحفظ على بعض المضبوطات 39 كرسيا. 
 
 
وتم تحرير 4 محاضر إشغال طريق و ومحضر مخالفة الاشتراطات البيئية للمحلات بشارع العشريني وشبين الكوم بمحيط حديقة الأندلس، كما تمت إزالة كشك بشارع وادي حلفا بمنطقة عرايشية مصر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

الاسماعيلية

إزالة التعديات والمخالفات

إزالة الاشغالات

محافظة الاسماعيلية



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