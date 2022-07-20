اليوم السابع
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حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى ثالث في الإسماعيلية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:15 ص
حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى ثالث في الإسماعيلية جانب من الحملة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة التصدِّي لأي تعديات على الشوارع و الأرصفة، ومخالفة شروط الترخيص، أو إدارة أي نشاط بدون ترخيص؛ لتوفير الراحة والأمان لمواطني الإسماعيلية، وإنفاذ القانون، وتنفيذ لذلك نظمت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة  ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي. 
 
واستهدفت الحملة طول شارع الميرلاند  "السابعة جمعيات "، والطريق الدائري، ومحيط مكتبة مصر العامة، والشارع التجاري، وأسفرت الحملة عن رفع 7 باعة جائلين، وتحرير 10 محاضر إشغال طريق وإغلاق " تشميع" 3 محال للإدارة بدون ترخيص، والتحفظ على ثلاجة عرض واستاند عرض، و20 مقعد و 5 طاولات.

الاسماعيلية

حملة ليلية

إزالة التعديات والمخالفات

إزالة الإشغالات



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