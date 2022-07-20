حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء على أراضى الزراعة وأملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.. قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة و مركز شرطة منيا القمح ، بالتصدى لحالة إزالة لأعمدة دور ثالث علوى والمنزل حاصل على ترخيص أرضى وأول وثاني علوى على مساحة١١٠ متر بقرية ميت بشار ، وتم إيقاف الأعمال وتم الإزالة على الفور واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية البلاشون بحمله إزالة لحالتين عبارة عن إزالة سقف دور أول بعزبه مراد الصغرى على مساحه 70 متر وإزالة سور على مساحه 15 متر بميت معلا التابعه للوحدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وفي الوحدة المحلية بالزوامل تم إزالة عدد (3) حالات تعدي عبارة عن إزالة لسور من الدبش الأبيض على مساحة 150 متر طولى وإرتفاع 5 متر وعلى مساحة مسطحه حوالي 3 فدان تقريباً بجمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية وتمت الإزالة كلياً بمعدات الوحدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعه ، كما تم إزالة سور جمالون على مساحة 300 متر طولى تقريباً وبارتفاع 5 متر وعلى مساحه مسطحة 4 فدان تقريباً ، كما تم فك شدة خشبية لسور مصنع على مساحة 300 متر طولي وبمساحة مسطحة 3 فدان بجمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية وتمت الإزالة بواسطة رجال ومعدات الوحدة ومعدات خاصه والتحفظ على بعض مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة بقرية عمريط بالوحدة المحلية بالصوة على مساحة 190م وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة لتعدي عبارة عن سقف بدون ترخيص بمدينة الزقازيق.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإكياد ومسؤلى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة وبحضور قوة من مركز شرطة فاقوس بتنفيذ إزالة حالتين بالتعدى على الأراضى الزراعية بدون ترخيص عبارة عن ٣ غرف مخالفه بالطوب الأبيض البلوك وسور على مساحة ١٧٥ م باسم المواطن ( ر ا م ) بناحية عزبة ابو السيد بإكياد البحرية وتم إزالة المخالفة إزالة كليه على نفقة المخالف ، كما تم إزالة ٢ غرفة بالطوب الأبيض البلوك وسور على مساحة ١٧٥ م باسم المواطن ( غ ا م ) بناحية عزبة ابو السيد بإكياد البحرية وتم إزالة المخالفة ازاله كليه على نفقة المخالف.





