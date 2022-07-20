جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثالث فى أولمبياد الحاسبات والذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالمركز الثالث علي مستوى الجامعات المصرية في الأولمبياد الخامس بقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والمنعقد بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين في كافة التخصصات، في إطار دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية الحاسبات والمعلومات وهيئة الإشراف العلمي التي من شأنها تطوير قدرات ومهارات الطلاب، وبصفة خاصة في بيئة تنافسية من شأنها تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والتكنولوجية والمعلوماتية.

وقال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن الأولمبياد منتدى سنوي يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كليات الحاسبات، حيث يشارك في مسابقة الأولمبياد 24 جامعة حكومية وخاصة، ويتضمن مشاركة 200 طالب، وقد تم تنظيمه سابقًا من قبل جامعة كفر الشيخ.

وأضاف بأن موضوع الأولمبياد تضمن هذا العام تصميم وتنفيذ تطبيقات في المجال الطبي، وتم عرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشاكل الطبية. وشهد الأولمبياد الخامس مشاركة المؤسسات والشركات العاملة بمجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار عميد كلية الحاسبات والمعلومات إلى الدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لكلية الحاسبات والمعلومات بهدف الارتقاء بالطلاب الموهوبين في إطار رؤية مصر 2030.