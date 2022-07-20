جامعة الإسكندرية توافق على 7 اتفاقيات دولية فى مجالات مختلفة

وقال بيان مجلس الدراسات العليا والبحوث، إن المجلس وافق علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أورال بروسيا من كلية الزراعة في مجال الطاقة المتجددة، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة سلوفاك للزراعة في نيترا بجمهورية سلوفاكيا.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ويفز الطبية بروسيا وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة نيالا بالسودان.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وافق المجلس علي مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة الأمريكية وافق المجلس علي مذكرة اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أنجيه بفرنسا.