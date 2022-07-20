تكريم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لجهوده أثناء رئاسته قطاع خدمة المجتمع

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديراً لما بذله من جهد طوال فترة رئاسته لقطاع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور رضا صالح من الشخصيات المتميزة التي تؤدي دورها بإخلاص، وعملها على الوجه الأكمل، معليا المصلحة العامة، تارك الأثر الطيب، متمنياً له التوفيق.

وعبر الدكتور رضا صالح عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره لمحافظ كفر الشيخ على تكريمه، إضافة لحرصه الدائم على العمل لصالح المواطن.