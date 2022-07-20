اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:59 م
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تعرف على جهود صندوق مكافحة الإدمان فى علاج المرضى خلال عام 2022.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:16 م
تعرف على جهود صندوق مكافحة الإدمان فى علاج المرضى خلال عام 2022.. إنفوجراف خدمات صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على "فيس بوك" إنفو جرافا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ72 ألف و500 مريض إدمان "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن منهم 6000 مريض من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد".

 

انفو
 

 

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94 % بينما بلغت نسبة الإناث 6 %.


صندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الإدمان

خدمات علاج مرضى الإدمان

الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان



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