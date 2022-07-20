اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:06 ص
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تعرف على جدول رحلات الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:00 ص
تعرف على جدول رحلات الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 12 رحلة طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الاسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الايطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من التشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.




 


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