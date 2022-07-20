تعرف على إنجازات مركز الطباعة والنشر بجامعة بنى سويف خلال عام

استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانجازات التي قام بها مركز الطباعة والنشر بالجامعة بدءً من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو2022، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناجي رضوان مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجازات التي حققها مركز الطباعة والنشر على المستوي الإداري، وتلبية احتياجات الجامعة من طباعة جميع الأعمال الدعائية والطباعية واللوحات الإرشادية للطلاب، وملفات التقديم للطلاب الجدد، وطلاب البرامج والشعب، والتعلم المدمج، وطباعة محتويات الملفات الخاصة باختبارات القبول لكلية التربية الرياضية، والفنون التطبيقية، وكتيبات وأدلة كليات ومعاهد الجامعة، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكل ما يخص قطاع الدراسات العليا، و قطاعات الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الجامعة، والمستشفى الجامعي، والمطبوعات الخاصة بمؤتمرات واحتفالات الجامعة المتنوعة ومؤخراً طباعة كل ما يخص الجامعة الأهلية من ملفات ولوائح وبرامج وبروشورات وغيرها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز يضم أحدث آلات الطباعة والتصوير إلى جانب وحدات الطباعة الرقمية للكتب الدراسية والرسائل العلمية وغيرها من المطبوعات، ووحدة طباعة برايل لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية التي تعد أول وحدة شاملة ومتخصصة على مستوى الجامعات المصرية، بما جعل المركز مؤهلاً للتعاون مع عدد من الجهات الخارجية لتنفيذ المطبوعات الخاصة بهم مثل جامعة النهضة، والاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، ومديرية الزراعة والصحة وعدد من المراكز الصحية ببني سويف.