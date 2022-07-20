تعرف على أميرة فيالة الطبيبة الفائزة ضمن أعلى 40 باحثا فى مجال أبحاث علاج السرطان

أعلنت جامعة الإسكندرية عن اختيار الدكتورة "أميرة فيالة"، ضمن قائمة أعلى 40 باحثا على مستوى العالم من الذين تميزت أبحاثهم العلمية، وينشر "اليوم السابع" معلومات عنها :
1-تخصصت علم طب الأمراض والكلينيكال باثولوجي وعلاج السرطان.
2-اختارتها الهيئة الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية لعام 2022.
3-هى ضمن فريق بجامعة الإسكندرية يقوم الآن بأبحاث متقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعي والطب الموجه الشخصى والخلايا الجذعية السرطانية لإيجاد علاجات غير تقليدية لتحسين طرق العلاج الحالية والحفاظ على صحة المريض.
4-الاختيار تم بمعرفة مجموعة من العلماء في هذا المجال والذين تضمهم الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP.
5-المؤسسة التى اختارتها تُعد أقدم وأكبر منظمة في علم طب الأمراض على مستوي العالم، ويترأسها حالياً أحد العلماء المرشحين لنيل جائزة نوبل.
6-تفتخر بأن الأبحاث التي تُجري على أرض مصر ويقوم بها الفريق البحثي في جامعة الإسكندرية تتم على خلايا سرطانية بشرية مثل الخلايا التي تجري عليها الأبحاث في الدول المتقدمة.
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