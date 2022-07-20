تضامن المنوفية إجراء 15 ألف عملية قلب وعيون لغير القادرين بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى تنفيذ (15,765)عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة المنوفية.

واكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ان دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وفى اطار متصل أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع تضامن المنوفية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والقلب في المنوفية والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

وأوضح شعبان أنه خلال الفترة القادمه تنظم الجمعية قوافل علاجية موسعة يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الاهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

مضيفًا انه بالنسبة لمرضى القلب تقوم الجمعية بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة .

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما، وفى مجال العيون نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على 950ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية واجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل الى 270 مليون جنيه