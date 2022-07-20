تشييع جثامين ضحايا حادث التنقيب عن الآثار في قنا

قنا صابر سعيد

شيع المئات من أهالي قرية العركي بفرشوط، شمالي قنا، اليوم، الأربعاء، جثامين ضحايا التنقيب عن الآثار بعد الانتهاء من تصاريح الدفن، وانتداب الطب الشرعي.

كان قد تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثث 6 أشخاص في انهيار حفرة، بقرية العركي في مركز فرشوط شمال قنا.

وأسفرت الواقعة عن مصرع مريم جميل،40 عاما، ابنوب نشأت، 35 عاما،هاني جميل حكيم.، عاما، فادى جميل حكيم، 35 عاما، بركات نشات رسمى، 35 عاما، رسمى نشات رسمى، 32 عاما.

وأشارت التحريات الأولية، إلي أن الأشخاص جميعهم من أسرة واحدة، وانهالت عليهم الحفرة أثناء تواجدهم داخلها للتنقيب علي الآثار، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي وجاري نقل الجثث.