تجارة القاهرة تختتم غدا فعاليات برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا

كتب محمد صبحى

يختتم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ، غدا الخميس فعاليات الإصدار الرابع عشر من برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية Gies التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم Fifa ، الذى يقدم فقط فى جامعة القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة .

وشارك فى هذا الاصدار متدربين من 7 دول مختلفة وهى مصر السعودية والمغرب والجزائر وليبيا وفرنسا وماليزيا ، حيث يدرس هذا البرنامج بثلاث لغات مختلفة الإنجليزية والعربية والفرنسية .

ومن المقرر أن يحضر فعاليات ختام هذا الإصدار الذى من المقرر أن يقام فى كلية التجارة بفرع الشيخ زايد ، ممثلى على مستوى رفيع من الاتحاد الدولى لكرة القدم والمركز الدولى للدراسات الرياضية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم .