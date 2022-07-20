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تجارة القاهرة تختتم غدا فعاليات برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:48 م
تجارة القاهرة تختتم غدا فعاليات برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يختتم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ، غدا الخميس فعاليات الإصدار الرابع عشر من برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية Gies التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم Fifa ، الذى يقدم فقط فى جامعة القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة .
 
 
وشارك فى هذا الاصدار متدربين من 7 دول مختلفة وهى مصر السعودية والمغرب والجزائر وليبيا وفرنسا وماليزيا ، حيث يدرس هذا البرنامج بثلاث لغات مختلفة الإنجليزية والعربية والفرنسية .
 
ومن المقرر أن يحضر فعاليات ختام هذا الإصدار الذى من المقرر أن يقام فى كلية التجارة بفرع الشيخ زايد ، ممثلى على مستوى رفيع من الاتحاد الدولى لكرة القدم والمركز الدولى للدراسات الرياضية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم .
 
 
 

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