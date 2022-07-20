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بوتين: أوروبا جن جنونها.. وبعض الدول الغربية تواجه اليوم أزمات فى الطاقة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:05 م
بوتين: أوروبا جن جنونها.. وبعض الدول الغربية تواجه اليوم أزمات فى الطاقة بوتين
كتب أحمد عرفة

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علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على رسم إرشادي تروجه الحكومات الأوروبية وكتب عليه "إن أردت إغضاب بوتين، فاغسل أربع مناطق من بدنك لترشيد الماء والكهرباء"، موضحا أن أوروبا قد جن جنونها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسى في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية، إن السلطات الأوروبية قد أخطأت، وهي الآن تبحث عن المذنبين وتدعو المواطنين إلى توفير المياه والكهرباء من أجل "إغضاب" السلطات الروسية.

وتابع الرئيس الروسى: تواجه بعض الدول الغربية اليوم مشاكل في الطاقة، وأحد مكوناتها هو المضاربة على البيئة، وهم يضاربون على الأجندة السياسية المحلية، ويخيفون الناس بهذه المشاكل، ثم يتخذون قرارات غير معقولة وغير محسوبة، والخطوة التالية هي البحث عن المذنبن.


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