بعد حادث المنيا.. تعرف على نصائح المرور لسائقى التريلات لتجنب الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل،بعد وقوع حادث مرورى بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوى بمحافظة المنيا، وكذلك التشديد على الانتباه لفحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

1- يجب تدوير الإطارات بين المحاور لأنه يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور

وكان 23 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرين ، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 55 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل وتم نقل جميع المتوفين والمصابين الى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.