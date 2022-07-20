اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الكهنوتية لراعى كنيسة العذراء بالمنيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:03 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الكهنوتية لراعى كنيسة العذراء بالمنيا الأنبا إبراهيم إسحاق خلال القداس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس ميخائيل صبحى، باسم الأب ميخائيل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ببردنوها.

وجاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وشارك أيضًا الأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية، والأب أيوب يوسف، راعى الكنيسة، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، ومجمع كهنة إيبارشية المنيا، وكهنة الإيبارشيات الأخرى، والشمامسة الإكليريكيون، وممثلو الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات من الراهبانيات المختلفة، وأسرة الأب المرتسم، والمؤمنين.

وأعطى كلمة العظة بعنوان "رسالة الكاهن". وانتهى القداس الاحتفاليّ بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك، وصاحبي النّيافة، والأب المحتفى به للحاضرين.


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

الانبا باسيلوس

المنيا

الأنبا إبراهيم إسحاق



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء أول أغسطس لمدة 15 يوما

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:00 ص

تعرف على أنشطة مكتب دياكونيا فى الكنيسة الكاثوليكية

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:00 ص

5 إجراءات مهمة لزواج درجة القرابة الأولى فى الكنيسة الكاثوليكية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص

وصلت البلاد فى القرن الـ17.. تعرف على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:00 ص

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 01:23 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة