بروتوكول لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للمرأة المعيلة بمشاركة وزيرة التضامن

كتب مدحت وهبة

وقعت المنطقة الروتارية 2451 مصر برئاسة الدكتور عماد عبدالوهاب بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد هنو بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم توقيع البروتوكول بين لجنة الـ RCC بالمنطقة الروتارية 2451 مصر برئاسة هبة قابل وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيمانا منهم بضرورة المساهمة في توفير حياة كريمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا بمنح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة.

يهدف البرتوكول إلى توفير القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومشروعات المرأة المعيلة، وذلك من خلال الجمعيات التي تتعاون معها الأندية، ورحبت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج.

وأضافت القباج خلال كلمتها بالحفل، أن الروتاري لديه قلب يحب وفكر جميل ورسالة وعزيمة وإصرار، مؤكدة أن التنمية يجب أن تدار بفكر متطور، خاصة أن التنمية حين كانت تدار بفكر فيه المسؤولية المجتمعية كانت ناجحة جدا، والعكس حين كانت تدار بفكر الإحسان وعمل الخير المطلق الذى ينقسم إلى خير قصير المدي وخير مستدام، و دائما نؤكد أنه لكي يكون الخير مستدام لابد أن نستثمر فيه.