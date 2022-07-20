بايدن يعلن حالة الطوارئ لتحرير "الرهائن الأمريكيين" فى الخارج

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية لتحرير "الرهائن الأمريكيين" في الخارج، عبر أمر تنفيذى أصدره، بحسب "روسيا اليوم".

ويمنح الأمر الحكومة أدوات وسلطات إضافية، تعزز قدرتها على استعادتهم، ومساءلة المسؤولين عن احتجازهم.

وقال بايدن عن الأمر التنفيذي، الذي نشره البيت الأبيض، إنه قرر اعتبار "أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع لمواطني الولايات المتحدة في الخارج يشكلان تهديداً استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحد".

وأضاف "بناء على ذلك فإننا نعلن حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع هذا التهديد".

وفى رسالة للكونجرس الأمريكى بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالرهائن الأمريكيين خارج الولايات المتحدة شدد بايدن على أن المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى، التي تأخذ رهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو غيره إنما تهدد سلامة النظام السياسى الدولى وسلامة مواطنى الولايات المتحدة، وغيرهم من الأشخاص فى الخارج.