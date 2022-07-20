انقطاع المياه عن مدينة دمياط بالكامل اليوم لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن مدينة دمياط بالكامل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وتغيير المواسير واستبدالها بأخرى قطر 8 من بولي ايثيلين.

وتضمن بيان شركة مياه الشرب والصرف بدمياط، إعلان المناطق التي ستتأثر بانقطاع الخدمة وكذلك المدة المقدرة لاستمرار فصل الخدمة عنها، وجاءت مدينة دمياط وضواحيها من المناطق التى ستتأثر بفصل الخدمة والتى قدرت بنحو 4 ساعات تبدأ منذ التاسعة مساء اليوم وتنتهي في الواحدة صباح اليوم التالى.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي على المواطنين بتوفير احتياجاتهم لعدم التأثر بفصل الخدمة خلال أعمال الصيانة التي ستبدأ اليوم.

ومن جانبه، أكد العميد خالد جمال الدين ريس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن تلك الأعمال تأتى وفق خطة الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي أن هناك مشروعات متعددة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية أسهمت في تطوير خدمات القطاع بشكل كبير، مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ساعدت كثيرا في الوصول إلي المناطق النائية وتقديم خدمات الشركة لسكان تلك المناطق، موضحا التزام الشركة بمتابعة تلك المشروعات ومدى مطابقتها المواصفات الفنية المطلوبة، موضحا أنه سيتم تسليم كافة مشروعات القطاع وفق الجدول الزمنى المحدد له.