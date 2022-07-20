انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بداية من منتصف الليل ولمدة 7 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الهضبة العليا – إسكان الزلزال والتعاونيات – مدينة الأسمرات - كمبوند الأسمرات).

وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 20- 07-2022 وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 21 – 07 – 2022، نظراً لتحويل مسار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة المقطم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.