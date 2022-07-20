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انفجار فى سد هوفر على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:41 ص
انفجار فى سد هوفر على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين جانب من الانفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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اندلع حريق بعد انفجار هائل في سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتي أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد.

وقالت إدارة مدينة بولدر فى بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء في طريقها إلى سد هوفر، ولا توجد معلومات أخرى متاحة في هذا الوقت”، ويقع سد هوفر في الوادي الأسود لنهر كولورادو، على الحدود بين ولايتي نيفادا وأريزونا.

وتوفر مولدات السد الطاقة للمرافق العامة والخاصة في نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا.


سد هوفر

نيفادا

أمريكا

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