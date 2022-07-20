انفجار فى سد هوفر على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين

كتب محمد جمال

اندلع حريق بعد انفجار هائل في سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتي أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد.

وقالت إدارة مدينة بولدر فى بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء في طريقها إلى سد هوفر، ولا توجد معلومات أخرى متاحة في هذا الوقت”، ويقع سد هوفر في الوادي الأسود لنهر كولورادو، على الحدود بين ولايتي نيفادا وأريزونا.

NOW - Explosion at Hoover Dam in Nevada, USA.pic.twitter.com/ijdVtMNpND — Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022

وتوفر مولدات السد الطاقة للمرافق العامة والخاصة في نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا.