انطلاق فعاليات مؤتمر أساسيات سوق العمل بكلية الطب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر أساسيات سوق العمل بقاعه المؤتمرات الكبرى بكلية الطب، تحت رعاية نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية كلية الطب جامعة الإسكندرية متضمنًا جلسات علمية متواصلة على مدى اليومين.



ويستهدف المؤتمر رؤية مصر 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرنـ، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.



وأكد لواء دكتور مهندس حسام مرسي ، مدير مركز تنمية الموارد البشربة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، على أهمية ضبط نوعية الخريجين من التعليم المهني وتحسين مخرجاته ، من خلال إكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة، وإعادة النظر بالتخصصات المهنية لزيادة فعالية التعليم والتدريب المهني من خلال تطوير مناهج وبرامج وخطط دراسية ومعايير مهنية جديدة، وتحسين إدارة التعليم والتدريب من خلال استحداث مرجعية مهنية واحدة للإشراف عليه ، وتحقيق المرونة والتكامل في هذه المناهج والبرامج ، وزيادة الاهتمام بالتدريب العملي وتطبيق المهارات



وأشار الدكتور أحمد فهمى أن الاهتمام بالمهن الجديدة ومعرفة آليات سوق العمل و الاهتمام بالتدريب المهني مدخلاً في أي استراتيجية للتنمية ، وهو المفتاح الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد، والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، لذلك فإن الإعداد المباشر للعمل هدف رئيسى للتعليم المهني، وذلك من خلال تقديم المعرفة وإكساب المهارات وربط المعرفة بالممارسة باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تدريب الفرد للحياة العملية وتأهيله لها ، وإن ربط المهارات بمتطلبات سوق العمل والحياة معيار لجودة التعليم والتدريب المهني ، والذي يرتبط بفرص التشغيل للخريجين واستيعابهم وفق الميزة التنافسية والقدرة على تقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة.



وحاضر بالجلسة الافتتاحية لواء دكتور مهندس حسام مرسي مدير مركز تنمية الموارد البشربة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولى والدكتور أحمد السيد فهمى عضو هيئة التدريس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس امناء مؤسسة علم.



كما يقام على هامش المؤتمر حلقات نقاشية يشارك فيها لفيف من الخبراء، بخلاف تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم للفرص المتاحة في سوق العمل واحتياجاته من المهارات حيث أنه مع تغير التقنيات والأدوات وطبيعة الاقتصاد ذاتها، يتغير أيضًا سوق العمل، ويتطلب الأمر مهارات جديدة، ومن الضروري رؤية اتجاهات المستقبل والتغييرات بشكل أوضح و أفضل وإمداد الخريجين بالأدوات والمهارات اللازمة لهذا المستقبل.

بالاضافة إلى ذلك ناقش المشاركون خلال المؤتمر "التعليم المهنى والتدريب بمجال السلامة والصحة المهنية ومجال البترول، وإدارة الجودة والحقن المجهري وأطفال الانابيب والتحاليل الطبية ومجال التغذية العلاجية.











