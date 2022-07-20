انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.. صور

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية.

وأجري الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقديه لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا والتي يؤدى فيها الامتحانات طلاب الدبلوم العام وعددهم1235 طالبًا وطالبة وطلاب دبلوم العامين وعددهم 17 طالب وطالبة، وطلاب الدبلوم المهني وعددهم 610 والدبلوم الخاص وعددهم 403 طالبًا وطالبة.

شهد الجولة الدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا والدكتور عصام الطيب، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبد الرحمن ابو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.