اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.. صور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:24 م
انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.. صور جانب من الجولة
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية.
 
وأجري الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقديه لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا والتي يؤدى فيها الامتحانات طلاب الدبلوم العام وعددهم1235 طالبًا وطالبة وطلاب دبلوم العامين وعددهم 17 طالب وطالبة، وطلاب الدبلوم المهني وعددهم 610  والدبلوم الخاص وعددهم 403  طالبًا وطالبة.
 
شهد الجولة الدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا والدكتور عصام الطيب، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبد الرحمن ابو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

 


امتحانات الدراسات العليا

جنوب الوادي

كلية التربية

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة