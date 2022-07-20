انطلاق المرحلة الثانية من الدورى الثقافى المعلوماتى بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، المرحلة الثانية من الدورى الثقافى المعلوماتى بمشاركة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحاسبات والمعلومات، تحت شعار "نوابغ مصرية"، وذلك لاختيار المنتخب الثقافى للجامعة من الطلاب المتميزين من الكليات المشاركة فى المسابقات الرقمية (إبداع مجال الدوري المعلوماتي– عباقرة الجامعات)، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة هناء محمد حامد، مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى بالجامعة والدكتور وائل محمد الصغير، مدير رعاية الطلاب المركزية بالجامعة.

تضمن الدوري، عقد امتحان تحريري فى المعلومات العامة على مرحلتين: المرحلة الأولى إجراء امتحان تحريرى فى مجالات العلم (الأدب، التاريخ، الجغرافيا، العلوم)، المرحلة الثانية: إجراء إمتحان شفهي في المعرفة والفنون شمل معلومات عامة؛ (رياضة - تكنولوجيا - قدرات ذهنية).

وأوضح الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه المسابقات تعمل على بث روح التنافس واكتشاف ودعم المواهب العلمية والإبداعية موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه المستمر للأنشطة الطلابية.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمد رمضان السعدى، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة العلمية، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محسن عادل الطوخي، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب.

وفى نفس السياق، زار وفد مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، يضم كل من الدكتورة سحر أمين، والدكتور هشام عزت، وحدتي القياس والتقويم بكليتي الألسن والحاسبات والمعلومات، لمتابعة وتقييم مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، رافقهم خلال الزيارة كل من الدكتور مايكل مجدي زكي، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور محمود سيد قرني، نائب مدير المركز، وكان في استقبال الوفد، كل من الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، والوكلاء، ومسؤولي وحدتي القياس والتقويم بالكليتين.

وتفقد الوفد وحدتي القياس والتقويم بكلية الألسن والحاسبات، لمراجعة تطبيق المعايير القياسية لنظم التقويم بالكليات المشاركة في المشروع، وفحص بنوك الأسئلة وتجريب سحب نماذج امتحانية من البنوك، ومتابعة تنفيذ أهداف وأنشطة المشروع والتحقق من المخرجات التي تمت حتى موعد الزيارة وفقا لمصفوفة الإطار المنطقي للمشروع، مراجعة التقارير من الامتحانات الالكترونية، ومراجعة تقارير ونماذج الامتحانات للفصل الدراسي الأول.

وأوضح الدكتور مايكل مجدي، مدير المركز، أن الوفد أشاد بنقاط القوة في المشروع، والتي تمثلت في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والنماذج الامتحانية المطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإنشاء وتحديث بنوك الأسئلة، ونشر ثقافة التحول الرقمي، فيما أبدى الوفد بعض الملاحظات الطفيفة والتي سيتم تلافيها مستقبلا.

وكان وفد وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، التقى أمس الأحد، الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن والدكتور مايكل زكي، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور محمود سيد قرني، نائب مدير المركز، والدكتور محمود النوبي آدم، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة إلهام عيسى، مديرة وحدة القياس والتقويم بكلية الألسن.



انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الثقافي المعلوماتي بجامعة الأقصر



انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الثقافي المعلوماتي بجامعة الأقصر