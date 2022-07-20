انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.. والنتيجة نهاية الشهر

انتهت مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية من تصحيح أوراق المواد جميع المواد اليوم الأربعاء، وتبدأ غدا أعمال المراجعة والرصد تمهيداً لاعتماد النتيجة وإعلانها آخر شهر يوليو الجاري، وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
ومنذ انطلاق اعمال التصحيح يوم السبت الماضى 16 يوليو، وقامت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، بجولات يومية على 16 مركزا يتم فيهم عملية التصحيح، مطالبة المصححين بضرورة الدقة في التصحيح والانتهاء في أقرب وقت.
واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.
وكان قد قرر قطاع المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 2022 /7/23م إلى الخميس الموافق 2022 /7/28م، وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.
وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 2022/7/24 لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
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