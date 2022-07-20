انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية غارقة فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سعدون دائرة قسم شرطة بلبيس.

تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لفتاة في العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها كاملة مجهول الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس المركزى، لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة و التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.