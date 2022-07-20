انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنطقة العياط

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب يبلغ من العمر ما يقرب من 30 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.