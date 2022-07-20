وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية -في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن ما يقرب من 500 رجل إطفاء يشاركون في أعمال مكافحة الحرائق والنيران المشتعلة القادمة من مناطق مثل "جيراكاس" بمساعدة 120 مركبة وثلاث طائرات وأربع مروحيات هليكوبتر.

وبدوره، قال متحدث باسم رجال الإطفاء اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات على سفح جبل "بينتيلي" شمال أثينا تأججت خلال الليل بسبب تغير اتجاه الرياح باستمرار وهو ما يجعل مهمة إخماد النيران صعبة.

وقد شكلت اليونان خلية أزمات، بينما شارك رجال الإطفاء في إخماد حوالي 117 حريقا للغابات في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، كما تم إجلاء السكان في عدة مناطق ومستشفى للأطفال والمرصد الوطني في أثينا كإجراء احترازي كما تم تعليق حركة المرور في أجزاء من طريق دائري حول أثينا وفقا لما أعلنته الشركة التي تدير الطريق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يشار إلى أن اليونان قد طلبت من الدول الأوروبية إرسال رجال إطفاء.. وقد دمرت موجة الحر وحرائق الغابات العام الماضي 103 آلاف هكتار (255 ألف فدان) وأودت بحياة ثلاثة أشخاص.

يذكر أن الموجة الحارة الحالية - وهي الثانية التي اجتاحت أجزاء من أوروبا في الأسابيع الأخيرة - قد ساهمت في إشعال حرائق الغابات المميتة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي.