النيابة العامة تواصل التحقيق فى حادث المنيا وتستمع لأقوال صاحب السيارة النقل

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل النيابة العامة بالمنيا تحقيقاتها حول حادث المنيا الذى وقع أمس على الطريق الصحراوى الشرقى أمام الكيلو 93 بطريق الصعيد وراح ضحيته 23 شخصا بينما أصيب 30 آخرين.

وكانت النيابة العامة قد استمعت أمس لأقول المصابين والذين قرروا أن كل ما سمعوه دوى صوت مرتفع ثم لم يعلموا شيئا حتى دخولهم المستسفى لتلقى العلاج، بينما جاءت اقوال سائق النقل أنه كان متوقف على جانب الطريق الصحراوى وفوجئ باصطدام الأتوبيس به.

ومن ناحيته، كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد تابع حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 شخصا وإصابة 30 آخرين .



وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل ، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.



وكان محافظ المنيا، قد انتقل على الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا بأول والتعرف على الاسباب الاولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.