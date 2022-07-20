النواب الأمريكى يقر مشروع قانون يعترف بزواج المثليين

كتبت ريم عبد الحميد

وافق مجلس النواب الأمريكى أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون من شأنه أن يحول الحمايات الخاصة بالزواج من نفس الجنس "زواج المثليين" إلى قانون فيدرالى.

وجاء التصويت النهائى بموافقة 267 صوت مقابل رفض 157، وانضم 47 جمهوريا إلى الديمقراطيين فى التصويت على مشروع القانون، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره فى مجلس الشيوخ حيث يحتاج الديمقراطيون إلى 10 أصوات على الأقل من الجمهوريين لدعمه من أجل الوصول إلى أغلبية تمريره المطلوبة بـ 60 صوت.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن التصويت جاء فى ظل مخاوف بين الديمقراطيين من أن الأغلبية المحافظة فى المحكمة العليا الأمريكية يمكن أن تستهدف زواج المثليين فى المستقبل، بعدما قامت المحكمة بإلغاء الإجهاض فى تراجع عن سابقة قانونية وقعت قبل أكثر من 50 عاما، والذى ترتب عليه تداعيات كبيرة.

وإلى جانب إقرار حق الزواج من نفس الجنس فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فإن مروع القانون يشمل حمايات فيدرالية للزواج بين الأعراق، وينص على أن الزواج يجب أن يعترف به بموجب القضاء الفيدرالى لو كان قانونيا فى الولاية التى حدث بها.

ويعد مشروع القانون الذى تم تمريره، والذى يحمل اسم قانون احترام الزواج واحدا من مشروعات قوانين أخرى عديدة سيتم التصويت عليها منها الوصول إلى خدمات منع الحمل، وذلك فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيلغى قانون احترام الزواج قانونا باقيا لا يزال موجودا منذ عهد كلينتون، والذى يعرف الزواج بأنه علاقة بين رجل وامرأة. كما يوفر الحماية القانونية للزيجات بين الأعراق من خلال منع أى ولاية من رفض تصاريح الزواج من خارجها على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومى.