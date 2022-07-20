اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:31 م
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المشدد 3 سنوات لصاحب ورشة كاوتش وعامل بمغسلة لحيازتهما بانجو بالشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:01 م
المشدد 3 سنوات لصاحب ورشة كاوتش وعامل بمغسلة لحيازتهما بانجو بالشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة  صاحب ورشة كاوتش وعامل بمغسلة بالسجن المشدد  3 سنوات وغرامة  10 ألاف جنيه،، لإدانته في القضية رقم   5852 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 950  لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة   بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
 
تعود أحداث القضية لشهر مارس  المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط : " صلاح ‘ع "  22 عاما صاحب ورشة كاوتش، و"لطفى م ل" 19 عاما عامل بمغسلة، مقيمان  بدائرة  مركز شرطة بلبيس،، لحيازتهما  كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة  لذات العيار دون ترخيص.
 
تم التحفظ على المتهمان  والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما  إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

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