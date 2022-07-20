المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقهوجى يتاجر بالهيروين والحشيش فى بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه بالإتجار بمخدري الهيروين والحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5895 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 910 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ف م"، 24 سنة - قهوجي - مقيم دائرة مركز بنها القليوبية، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهراً مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "نصل معدني".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط قهوجي لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة بنها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدرى الهيروين والحشيش وسلاح أبيض "نصل معدني".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح الأبيضؤ إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.