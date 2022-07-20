المدعية العامة الأوكرانية: لست على علم بأسباب وقفى عن العمل

كييف (أ ش أ)

قالت المدعية العامة الأوكرانية الموقوفة عن العمل "إيرينا فينيديكتوفا" إنها ليست على علم بالأسباب الأكيدة لقيام الرئيس "فولوديمير زيلينسكى" بوقفها عن العمل .

وأضافت فينيديكتوفا - في مقابلة خاصة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم الأربعاء، أنه لا يمكنها انتقاد الرئيس الأوكراني، مشيرا إلى أنها كانت من ضمن فريقه .

وأوضحت - حول التحديات التي ستواجه المدعي العام الجديد وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب - أن هناك أكثر من 23 ألف قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم متعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما يعني أنه يجب على الإدعاء بذل قصارى جهده، معربة عن أملها في نجاح المحكمة الجنائية الدولية في عملها، كما تأمل في أن يبذل الرئيس زيلينسكي أقصى مافي وسعه من أجل بناء المؤسسات القوية في البلاد .

وكان البرلمان الأوكراني أقال أمس الثلاثاء، إيرينا فينيديكتوفا من منصبها كمدعية عامة فى البلاد، كما أقال أيضا في وقت سابق إيفان باكانوف من منصبه كرئيس لجهاز الأمن في أوكرانيا.