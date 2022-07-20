اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء أول أغسطس لمدة 15 يوما

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء أول أغسطس لمدة 15 يوما السيدة مريم العذراء - صورة تعبيرية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بصوم السيدة مريم العذراء يوم 1 أغسطس من كل عام ويستمر حتى يوم 15 أغسطس لمدة أسبوعين.

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

خلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

وصوم السيدة العذراء مدته خمسة عشر يوما، وهو صوم واجب، لكن عند وجود عذر يمنع أحد المؤمنين من الالتزام بالصوم أو بالصوم الانقطاعي، عليه أن يرجع للراعي أو أب الاعتراف، للاسترشاد برأيه والعمل بتوجيهاته.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

السيده مريم العذراء

صوم السيده مريم العذراء

الاقباط الكاثوليك



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