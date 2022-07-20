اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الخارجية والتضامن الاجتماعى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م
القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الخارجية والتضامن الاجتماعى خلال الندوة
كتب زكى القاضى

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نظمت إدارة الشئون المعنوية ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع ممثلى وزارتى الخارجية والتضامن الإجتماعى، حيث استعرض السفير علاء موسى مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسى، وإدارة الأزمات بوزارة الخارجية مفهوم الدبلوماسية، والدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية تجاه مختلف القضايا والأزمات، فضلاً عن دور الوزارة الفعال تجاه مختلف الموضوعات التى تمس قضايا القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مما يبرز أهمية الدولة المصرية ودورها الريادى بالمنطقة.
 
كما ألقت الدكتورة رامونا كنعان مستشار الوزير للتسويق الإجتماعى والتطوير المؤسسى بوزارة التضامن الإجتماعى محاضرة بعنوان "حماية، رعاية، تنمية... حق كل مصرى"، استعرضت خلالها الدور الذى تقوم به الوزارة بمختلف القطاعات، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكافة ربوع الوطن، كما أشارت إلى أهمية المبادرات الرئاسية التى تنظمها الوزارة، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.
 
وأشاد ممثلى الوزارتين بمستوى الوعى والإدراك الصحيح لدى رجال القوات المسلحة لكافة متطلبات المرحلة، وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى، لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم، وبما يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة .
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القوات المسلحة

الجيش المصرى

ندوه تثقيفية

الجيش



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