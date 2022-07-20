ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن نائب رئيس إدارة المنطقة المدعومة من روسيا كيريل ستريموسوف اليوم الأربعاء، قوله إن ثمانية أو تسعة صواريخ قد سقطت على جسر "أنتونوفسكي" الذى يعبر نهر "دنيبر"، مضيفا أن الجسر قد أصيب بأضرار بالغة خلال القصف لكنه لا يوجد خطر من انهياره.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، يعد الجسر نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية حيث أنه يمثل أحد نقطتي العبور فوق نهر "دنيبر" والتي يمكن لروسيا استخدامها لتزويد قواتها أو سحبها في الأراضي التي تسيطر عليها غرب النهر.

