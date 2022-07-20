العلاج المناعى يتفوق على "الكيميائى بأورام القولون.. اعرف التفاصيل

كتبت أمل علام تصوير خالد كامل

كشف المؤتمر الدولى الـ 11 لأورام الجهاز الهضمى والكبد وأورام المسالك البولية عن دراسات تجمع مركز أبحاث عين شمس ومعهد إم دى أندرسون الأمريكي لاستخدام العلاجات المناعية ما قبل أو بعد جراحات أورام الكبد، مع دمج العلاج المناعى مع السكينة الإشعاعية للقضاء على أورام الكبد، جاء ذلك حلال مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء على هامش المؤتمر العلمى.

من جانبه، قال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز أبحاث طب عين شمس، إنه لأول مرة تم وضع خطط علاجية متكاملة جديدة تمزج بين طرق علاج مختلفة تطبق على مرضى أورام الجهاز الهضمى والكبد وأورام الجهاز البولى، ما قبل أو ما بعد العلاجات الجراحية، لزيادة معدلات الشفاء والتي كانت ضعيفة للغاية في تلك الأنواع من الأورام، ولأول مرة استخدام العلاج المناعى في أورام القولون، وتفوقه على العلاج الكيميائى مع هذه الفئة من المرضى، واستخدام العلاج المناعى لأول مرة في أورام الكلى بعد الاستئصال الجراحى في المرضى ذوى معاملات الخطورة المرتفعة، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الشفاء وتقليل احتمالات ارتداد الورم،

وأكد أن المؤتمر يعقد على مدى يومين فى الفترة من 21 الى 22 يوليو بالقاهرة تحت شعار "ريادة الماضى ورسم المستقبل"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد طب عين شمس، والدكتور دكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس.

وشارك بالمؤتمر العالم الدكتور ماركوس بوشلر رئيس قسم جراحة الأورام الجهاز الهضمى جامعة هايدلبرج بألمانيا وأكبر جراحى أورام البنكرياس في العالم، والدكتور هاينز لينز أستاذ علم الجينات والمسارات الجزيئية وأورام الجهاز الهضمى بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وبحضور أكثر من 75 عالم أجنبى من مختلف دول العالم وبمشاركة رئيسة الجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعى دكتورة لورا دوسن، ورئيس الجمعية الأوروبية لزراعة النخاع انا سوريدا، والمراكز البحثية المصرية والعربية والدولية، حيث يتم إلقاء 300 محاضرة علمية و100 ورقة بحثية، و12 ورشة عمل.

وأشار الدكتور هشام الغزالى إلى إنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسات استخدام الحبيبات المشعة في التخلص من بعض أورام الكبد تماما بعد دمجها بالعلاج المناعى لتقليل احتمال عودة المرض مرة أخرى لهؤلاء المرضى، ولأول مرة في مصر سيتم وضع خطوط استرشادية لتشخيص وعلاج أورام الكبد بمشاركة عالمية، بالإضافة إلى الإعلان عن استخدام الروبوت الجراحى في جراحات البروستاتا وجراحات الجهاز الهضمى والأورام بمصر في وجود رواد الجراحة بالروبوت الجراحى في العالم، وعلى رأسهم الدكتور كلودابو، كما يناقش المؤتمر استخدام العلاج المناعى والمزج بين العلاج المناعى والعلاج الموجه في أورام الكبد في المراحل المبكرة ما قبل أو بعد العمليات الجراحية، والإعلان عن بروتوكول علمى مشترك بين مركز أبحاث طب عين شمس ووحدة أورام الكبد بمعهد إم دى أندرسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مرة يتم الإعلان عن أسباب زيادة معدلات حدوث أورام القولون في المرضى صغار السن وكيفية تجنيب وعلاج ذلك ودراسة هذه الظاهرة في المجتمعات الشرقية والغربية.

وأضاف أن المؤتمر يضم الإعلان عن استخدام السكينة الاشعاعية في التخلص من بعض الأورام المنتشرة في حدود ضيقة ( من 3 الى ٥ أورام ) عن طريق المزج بين العلاج العام والسكينة الاشعاعية للتخلص من هذه الأورام وزيادة معدلات الشفاء، لافتا بأنه على هامش المؤتمر سيتم انارة الهرم باللون الأزرق تضامنا مع الكشف المبكر لأورام القولون والبروستاتا.