اليوم السابع
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العثور على جثة عارية بترعة الإسماعيلية بالكيلو 11 بالإسماعيلية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:14 ص
العثور على جثة عارية بترعة الإسماعيلية بالكيلو 11 بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية صبرى غانم

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تكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها للوصول إلى هوية جثة عثر عليها عارية فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 11 بالاسماعيلية طافية وتجرفها المياه بالترعة.
 
تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من المواطنين بمشاهدتهم جثة طافية بدون ملابس ملقاة على وجهها فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو11.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ. 
 
وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها للوصول إلى هوية الجثة ومعرفة سبب تواجدها فى الترعة.
جارى تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 

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