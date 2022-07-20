وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم انتشال شخص كان محاصرا بعد أكثر من 10 ساعات من وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى وفقا لتقارير صحفية نشرتها حكومة "تيانجين" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت التقارير الصحفية أن البحث مازال مستمرا عن ثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق، لكن يبدو أنه يشير إلى تدهور البنية التحتية خاصة وأن التقارير أفادت بأن المبنى بني في الثمانينيات.

وكانت وزارة إدارة الطوارئ الصينية قد دعت - في وقت سابق - إلى تحديد السبب في أسرع وقت ممكن وإجراء فحص شامل لتحديد مخاطر تسرب الغاز ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.