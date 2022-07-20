الصين: ارتفاع ضحايا وجرحى الانفجار الغازي في تيانجين إلى 17 شخصا

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أعلنت الحكومة المحلية في بلدية تيانجين شمالي الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا وجرحى الانفجار الغازي إلى 17 شخصا.



وأوضحت الحكومة المحلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 13 آخرون في انفجار غازي دمر جزءا من مبنى سكني في بلدية تيانجين، مشيرة إلى أن الانفجار، الذي وقع في ناحية بيتشن، أدى إلى محاصرة عدد من السكان وإلحاق أضرار في جزء من ثلاثة طوابق بالمبنى، وأن جهود البحث والإنقاذ انتهت بعد العثور على آخر ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحة أن التحقيقات لا تزال جارية.



وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بمصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين إثر انفجار للغاز، في مبنى سكني مكون من ستة طوابق في مدينة (تيانجين) الساحلية.