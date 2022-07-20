الشئون الخارجية بالكونجرس تُقر انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

كتب محمد جمال

أقرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء بانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، شكت فنلندا، نقصا حادا في عدد الضباط العسكريين، حيث سيتعين عليها إرسال المئات في مهمات تابعة لهياكل حلف الناتو، وذلك بعد توقيع بروتوكول انضمام فنلندا للحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس نقابة الضباط في فنلندا، فيلي فييتا، إن عضوية فنلندا كمراقب في تحالف عسكري، ثم عضويتها المحتملة لاحقا في حلف الناتو، تعني قدرا كبيرا من العمل الإضافي للمسؤولين والأفراد العسكريين. وقد يتسبب التقدم السريع في عملية الانضمام إلى الناتو في مشاكل، نظرا لوجود نقص في عدد الضباط بفنلندا.

وأوضح رئيس نقابة الضباط في فنلندا أن ما لا يقل عن 100 شخص، معظمهم من الضباط، مطلوبون لمقر الناتو في الخارج وحده، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى حوالي 300 ضابط.